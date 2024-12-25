bb.q CHICKEN在全家買得到了 明年Q2擴大合作

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此外，全家也宣布，旗下 APP 生鮮平台「食食購」因應年底聚餐、家庭自煮需求旺盛，提出逾 200 款冷凍、冷藏生鮮食材和即時料理商組，以及近 100 道懶人包料理，以一站購足、零門檻免運和可指定日店取的便利特性，瞄準小家庭餐食需求，持續增添營運新動能。