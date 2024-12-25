bb.q CHICKEN在全家買得到了 明年Q2擴大合作
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-25 12:14
連鎖超商全家 (5903-TW) 與轉投資全家餐飲 (7708-TW) 今 (25) 日宣布跨通路合作計畫，全家餐飲旗下韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN 將於全台超過 600 家的全家店舖開賣，價格相當於韓國當地的半價。
全家餐飲樂觀看待，此次首波跨通路合作，可望帶動 bb.q CHICKEN 營收成長 10%，並規劃，明年第二季再擴大品項合作。
全家餐飲總經理辛紫綾說明，台灣消費市場對韓流文化追逐持續向上，旗下 bb.q CHICKEN 預計明年進一步結合韓國品牌資源，共同推出超過 15 款新口味炸雞，打造成擁有最多韓式炸雞口味的品牌，並期望透過與全家聯名合作，更深入在地社區接觸消費者。
此外，全家也宣布，旗下 APP 生鮮平台「食食購」因應年底聚餐、家庭自煮需求旺盛，提出逾 200 款冷凍、冷藏生鮮食材和即時料理商組，以及近 100 道懶人包料理，以一站購足、零門檻免運和可指定日店取的便利特性，瞄準小家庭餐食需求，持續增添營運新動能。
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