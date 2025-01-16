董座猝逝 華航：整個航空產業的巨大損失

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-16 14:14

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華航 (2610-TW) 今 (16) 日發布正式訊息證實，董事長謝世謙於上午辭世，華航表示，此對華航甚至是整個航空產業都是巨大的損失，其貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

謝世謙於 1979 年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理和先啟資訊與華儲公司等關係企業，在華航服務長達 46 年。

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謝世謙 2016 年起擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019 年就任華航董事長，任內帶領團隊和員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，去年營收迎來公司成立 65 年來最佳表現。

華航感慨，謝世謙離去對華航甚至是整體航空產業，都是一個巨大的損失，其貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。