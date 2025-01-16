營收速報 - 2025年1月16日台股中小型公司12月營收一覽（新增3家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月16日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1985家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|永笙-KY-生技醫療業
|3,862萬
|28.2%
|旭隼-其他電子業
|16.04億
|8.0%
|科嘉-KY-電腦及週邊設備業
|2.24億
|4.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永笙-KY-生技醫療業
|3,862萬
|20.9%
|科嘉-KY-電腦及週邊設備業
|2.24億
|-12.6%
|旭隼-其他電子業
|16.04億
|-13.1%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1985家。其中營收年增大於 25％有601家，年增小於-20％有316家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|202家
|介於10～50億
|>= 0%
|285家
|介於10～50億
|< 0%
|143家
|介於10～50億
|<= -20%
|203家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|399家
|小於10億
|>= 0%
|411家
|小於10億
|< 0%
|225家
|小於10億
|<= -20%
|203家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|5.37億
|98171.4%
|寶徠-建材營造業
|2.00億
|40691.2%
|富華新-建材營造業
|32.83億
|27397.7%
|華友聯-建材營造業
|1.19億
|5812.7%
|泓辰-電機機械
|1,082萬
|4750.2%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇普-建材營造業
|53.06億
|9825838.9%
|理銘-建材營造業
|15.10億
|667845.6%
|三豐-建材營造業
|6.80億
|135286.1%
|富宇-建材營造業
|14.66億
|54665.9%
|宏普-建材營造業
|18.05億
|11995.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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