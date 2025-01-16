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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月16日台股中小型公司12月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月16日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1985家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
永笙-KY-生技醫療業 3,862萬 28.2%
旭隼-其他電子業 16.04億 8.0%
科嘉-KY-電腦及週邊設備業 2.24億 4.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
永笙-KY-生技醫療業 3,862萬 20.9%
科嘉-KY-電腦及週邊設備業 2.24億 -12.6%
旭隼-其他電子業 16.04億 -13.1%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1985家。其中營收年增大於 25％有601家，年增小於-20％有316家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 202家
介於10～50億 >= 0% 285家
介於10～50億 < 0% 143家
介於10～50億 <= -20% 203家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 399家
小於10億 >= 0% 411家
小於10億 < 0% 225家
小於10億 <= -20% 203家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
理銘-建材營造業 15.10億 667845.6%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
富宇-建材營造業 14.66億 54665.9%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發生技醫療業永笙-KY

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旭隼18253.99%
科嘉-KY42.550.12%
聯上發11.651.30%
寶徠15-2.91%
富華新31.40.32%
華友聯115.50.87%
皇普39.05-0.26%
理銘54.5-3.20%
三豐19.7-1.01%
富宇68.7-1.15%
宏普30.850.00%
永笙-KY34.6-1.45%
泓辰58.9-1.90%

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