馬斯克溢價已創史上新高 巴克萊：特斯拉本益比達123 已偏離基本面！

鉅亨網許家華 綜合外電 2025-01-16 11:50

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巴克萊銀行的分析師 Dan Levy 深入分析特斯拉 (TSLA-US) 2025 年的前景，指出三大主題：銷售恢復成長、自動駕駛與 AI 技術的進展，以及非汽車業務板塊的貢獻。

銷量可望因新車型扭轉態勢

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特斯拉 2024 年的銷售量首次出現年比下滑，因此 2025 年的銷售前景備受矚目。儘管公司設定了 20%-30% 的成長目標，但能否重申這一目標仍然不明朗。分析師認為，多個因素可能影響銷量，例如即將推出的低成本車型「Model 2.5」。然而，該車型的成功與否仍有疑問。

Levy 表示：「如果 Model 2.5 僅是 Model 3/Model Y 的簡化版，產量可能會迅速提升，但我們懷疑這是否能刺激大量新增需求。」相反，若該車型採用獨特設計，產量增長可能會延遲。

巴克萊預計特斯拉 2025 年的交車量將達到 195 萬輛，年增 9%，顯著低於市場普遍預期的 208 萬輛，以及特斯拉先前暗示的 215 萬 - 233 萬輛的指引範圍。

自動駕駛與 AI 技術的里程碑進展

2025 年的另一個關鍵主題是特斯拉在自動駕駛和 AI 技術方面的進展。 Levy 指出，特斯拉有望在全自動駕駛（FSD）技術上取得里程碑式的突破。該公司計劃在美國推出 Robotaxi 服務，這是自動駕駛技術商業化的重要一步。

然而，分析師強調，特斯拉在這些領域的進展可能是漸進式的，而非變革性的。 Levy 提到，特斯拉必須提供「進展的蛛絲馬跡」以維持投資者的熱情。

非汽車業務的獲利潛力

最後，特斯拉的非汽車業務，包括能源儲存和碳積分，預計將在提升獲利方面發揮關鍵作用。巴克萊指出，特斯拉的儲能業務成長迅猛，2024 年其部署量較去年同期成長 113%。預計 2025 年將再成長 35%，得益於上海超級工廠的產能支持。

2024 年第三季度，儲能業務的毛利率達到 31%，預計 2025 年將略微降至 26.6%。同時，碳積分預計將成為重要的獲利來源，2025 年的獲利將成長至 30 億美元，高於 2024 年的 27 億美元。

結語