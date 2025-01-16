債市示警！美媒：十年債殖利率飆、赤字大增 川普與共和黨國會面臨比2017年更棘手局面

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-16 08:50

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美債殖利率持續攀升之際，美媒對即將上任總統的川普跟共和黨發出最新警告表示，隨著共和黨重新完全控制政府，並考慮承擔更多債務，面臨到的財政和金融環境將川普首個總統任期時要棘手得多，因為當前利率比 2017 年時高上許多，且預算赤字也要大得多。

《華爾街日報》報導，美債過去幾個月經歷尤其劇烈的拋售，令赤字成為更大的負擔。美國基準的 10 年期公債殖利率美國 10 年公債殖利率 (US10YY) 雖在周三 (15 日) 通膨數據後下滑至 4.65%，但近幾天飆升至 4.8%，較去年 9 月高出 1 個百分點，更較 2017 年共和黨實施 1.5 兆美元赤字融資減稅政策的 2% 相差甚大。

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投資人對美債的溢價不斷增加，對新一屆共和黨國會以及財長貝森特構成嚴峻挑戰。

貝森特周四 (17 日) 將參加參議院舉行的確認聽證會，並表示將促進經濟成長以及將赤字削減一半左右，但共和黨也提出數個增加赤字的政策，像是延長即將到期的減稅措施、履行川普的額外減稅承諾、增加邊境安全支出跟加強國防。

保守派智庫的美國企業研究所 (AEI) 經濟學家 Michael Strain 說：「他們早在 2017 年就應擔心赤字問題，他們應在今年更加關注赤字問題。」

在更高的利率下，政府每次舉債都會花費更多的資金。美國財政部借貸成本每增加 0.1 個百分點，十年內的利息支出將增加 3000 多億美元。美國政府借的越多，私人部門可用的資本就越少。美債殖利率越高，美國消費者支付的抵押貸款、汽車貸款和信用卡費用就越多。

眾議院共和黨人在周三舉行的閉門會議上討論了債市與財政計畫之間的相互作用，並商討正在制定的稅收計畫。債市壓力恐限制減稅措施，或導致他們削減開支。

肯塔基州共和黨籍眾議員 Andy Barr 說：「若能讓債市相信我們確實在認真看待財政責任，這將向債市發出一個良性信號，促使美債 10 年期殖利率降低。」

美債價格跌勢始於去年總統大選之前，並在選後加速。許多債券投資人擔心，川普和共和黨上台後推行的減稅、關稅和移民等政策恐推高通膨，並使聯準會 (Fed) 降息變得更不可能。