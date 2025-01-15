鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.SLF-US的目標價調升至64.83元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)提出目標價估值：中位數由62.52元上修至64.83元，調升幅度3.7%。其中最高估值69.02元，最低估值58.82元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Sun Life Financial, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Sun Life Financial, Inc.今(15日)收盤價為57.57元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0元，預估目標價為31.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為28.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADR(PSO-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為15.61元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為12.00元
上一篇
下一篇