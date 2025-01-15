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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.SLF-US的目標價調升至64.83元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)提出目標價估值：中位數由62.52元上修至64.83元，調升幅度3.7%。其中最高估值69.02元，最低估值58.82元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Sun Life Financial, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Sun Life Financial, Inc.今(15日)收盤價為57.57元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SLF市場預估目標價

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Sun Life Financial, Inc.57.570.59%

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