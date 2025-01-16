鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至160元，調升幅度3.23%。其中最高估值176元，最低估值141元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。
世邦魏理仕集團今(16日)收盤價為130.8895元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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