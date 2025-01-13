新特1/15每股150元登錄興櫃 VPC進入量產階段

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 18:22

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探針卡業者新特 (7815-TW) 即將於本周三 (15 日) 以每股 150 元登錄興櫃，除了持續鞏固懸臂式探針卡 (CPC) 業務，公司垂直探針卡 (VPC) 也已進入量產測試階段看好新廠在今年底落成後，將挹注 2026 年營運。

新特致力於探針卡的研發、設計與銷售，產品廣泛應用於顯示器驅動 IC 測試，涵蓋車用顯示器、穿戴式裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等多元領域。憑藉卓越的技術實力與豐富經驗，新特為客戶提供高速、高頻及高密度引腳測試的解決方案。

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在車用電子領域，為應對比工業及消費性用途更為嚴苛的測試需求，新特設計的探針卡可在 −40°C 至 150°C 的極端溫度範圍內運行，完全滿足車用規格晶片於極端條件下的可靠性測試需求。

隨著 HPC、車用電子及物聯網 (AIoT) 等高階應用的快速發展，晶片測試的複雜度不斷提升，為提供高速與高頻測試的解決方案，新特的垂直探針卡 (VPC) 已進入量產測試階段。此外，公司在高雄橋頭園區的新廠辦預計於 2025 年年底前落成，屆時產能將大幅擴增， 相關效益 2026 年顯現。

新特 2024 年截至 11 月底，累計營收已達 7.79 億元，稅後純益 1.52 億元，EPS 為 4.98 元，展現獲利能力顯著提升。