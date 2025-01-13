台亞旗下和亞智慧捐贈百萬助學 預計2025年登錄興櫃

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 09:26

‌



LED 廠台亞 (2340-TW) 旗下從事 AI 視覺應用的「和亞智慧科技」本月 12 日舉辦回饋社會公益活動，捐贈上百萬元予新北市多個教育單位以及慈善團體用以各項修繕及弱勢學童學雜費用等，展現和亞智慧科技股份有限公司的社會責任與人文關懷。

成立於 2015 年的和亞智慧科技在今年邁入創業的第十個年頭，創辦人同時也是董事長的石文機先生在捐贈活動時表示：「我們相信科技可以改變世界，而愛心能讓世界更溫暖」。從日系企業出身的他，自就業初期就深受日系企業人文關懷文化的薰陶。

‌



在台亞半導體入主成為最大法人股東以後，沿襲日本日亞化學小川英治會長企業永續經營的理念、台亞醫療公益基金會董事長戴圳家先生及台亞半導體董事長李國光先生的企業社會責任精神，企業的社會責任與永續經營早已深植在和亞智慧的經營理念中。

石文機強調：「企業不僅要追求技術領先，更致力於實踐社會責任，為永續發展注入愛與希望，未來和亞智慧將繼續深化技術創新，並在 ESG 層面投入更多資源，持續推動永續發展，以技術與愛心共創更美好的明天」。

本次公益捐助活動在和亞智慧科技輾轉得知有教育單位及弱勢團體需要幫助，董事長隨即交辦相關部門與各單位交涉，積極了解需要協助的需求，並且很快的撥發相關經費，受捐單位包含新北市教育局委託義學國中創辦的實物銀行、支持新北市 15 所國小弱勢獎學金的慈幼會以及安溪國中、 漳和國中弱勢課後輔導相關費用等。

把企業的社會責任透過實際的行動回饋給社會有需要的團體或個人，讓和亞智慧科技成為一個社會責任的實踐者。