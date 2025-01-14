00919、0056等8檔台股ETF受益人逆勢創高 季配高息型仍未退燒
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 10:39
根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人近一周減少 2.9 萬人，僅有 17 檔人數呈現周增加，不過，其中 8 檔仍逆勢創下新高，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、富邦台 50(006208-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大中型 100(0051-TW)。
進一步觀察這 8 檔受益人逆勢創新高的台股 ETF，其中有 6 檔為季配型高息 ETF，整體來看，季配型台股高息 ETF 持續受投資人喜愛，而三檔百萬 ETF 也僅 0056 與 00919 上榜。
ETF 理財達人表示，由於美國總統川普即將上任，加上農曆春節長假腳步逼近，投資人觀望氣氛濃厚，也有些投資人選擇調整手上持股，因此也讓台股 ETF 受益人數上周減少。不過，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，適合長期投資，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，整體而言，降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息 ETF 既可望有息收也可期待資本利得，是投資人不可不留意的標的。
談及近期台股表現震盪，謝明志指出，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
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