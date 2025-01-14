00919、0056等8檔台股ETF受益人逆勢創高 季配高息型仍未退燒

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 10:39

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進一步觀察這 8 檔受益人逆勢創新高的台股 ETF，其中有 6 檔為季配型高息 ETF，整體來看，季配型台股高息 ETF 持續受投資人喜愛，而三檔百萬 ETF 也僅 0056 與 00919 上榜。

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ETF 理財達人表示，由於美國總統川普即將上任，加上農曆春節長假腳步逼近，投資人觀望氣氛濃厚，也有些投資人選擇調整手上持股，因此也讓台股 ETF 受益人數上周減少。不過，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，適合長期投資，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，整體而言，降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息 ETF 既可望有息收也可期待資本利得，是投資人不可不留意的標的。