「鈔」想出國？用這App預約提領美元日元現鈔減碼0.01-0.03分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-05 09:50

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又是新的一年，適逢農曆新年連假前夕，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊，對於外幣現鈔的需求，現推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，活動期間內透過合庫行動網銀 APP 預約提領美元與日元現鈔即享有 0.01-0.03 分優惠。還可參加金庫幣集點活動，可兌換實用的 LINE POINTS 或 7-ELEVEN 購物金。

合庫本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自 114 年 1 月 3 日至 114 年 1 月 23 日，透過合庫行動網銀 APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼 0.03，日元匯率減碼 0.001 的優惠，想了解相關活動詳情，請參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」 Facebook 粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方 LINE 帳號。

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本次活動期間於農曆新年連假前夕，方便已排定旅遊行程的客戶參與，合庫 APP 提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。