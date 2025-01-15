比亞迪日本電動車銷量 去年首度超越豐田

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-15 12:20

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日本 2024 年純電動汽車（EV）銷量 4 年來首度減少，日本車企銷量均下跌，採價格攻勢的中國車企比亞迪則逆勢成長，銷量首度超越豐田。

日本汽車銷售業界團體公布最新數據，2024 年日本的純電動汽車（包括輕型汽車，不包括貨車等）銷量降至 5.97 萬輛，年減 33%，時隔 4 年再度轉為減少。

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以車廠銷量來看，擁有輕型汽車「SAKURA」等的日産汽車仍居首位，但銷量降至 3.07 萬輛，年減 44%；豐田降至 2038 輛，年減 30%；本田汽車、三菱汽車分別跌 49% 及 64%。

而比亞迪及韓國現代汽車以低價搶攻，銷量則呈現逆勢成長。現代汽車的 EV 銷量為 607 輛，年增 24%；而 2023 年進入日本的比亞迪，EV 銷量達 2223 輛創下新高，年增 54%，，銷量首度超越日車一哥豐田。

比亞迪銷量雖然還不及日産和三菱汽車，但達到進口純電動車一哥特斯拉的 40% 左右，存在感正在提高。