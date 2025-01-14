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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至106.5元，幅度約3.4%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至106.5元，調升幅度3.4%。其中最高估值123元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Pegasystems Inc.今(14日)收盤價為92.75元。近5日股價上漲3.4%，標普指數下跌2.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PEGA市場預估目標價

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Pegasystems Inc.92.75-1.99%

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