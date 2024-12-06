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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值110元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Pegasystems Inc.今(6日)收盤價為96.43元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PEGA市場預估目標價

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Pegasystems Inc.96.43-0.72%

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