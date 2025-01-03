鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至103元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值123元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Pegasystems Inc.今(3日)收盤價為92.98元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌2.8%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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