鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至100元，調升幅度5.26%。其中最高估值123元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Pegasystems Inc.今(23日)收盤價為95.24元。近5日股價上漲5.26%，標普指數下跌1.99%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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