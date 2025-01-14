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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產REXR-US的目標價調降至45元，幅度約4.26%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)提出目標價估值：中位數由47元下修至45元，調降幅度4.26%。其中最高估值58元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Rexford工業不動產評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Rexford工業不動產今(14日)收盤價為38.27元。近5日股價下跌4.26%，標普指數下跌2.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股REXR市場預估目標價

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