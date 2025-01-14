鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產REXR-US的目標價調降至45元，幅度約4.26%

「人造太陽」再迎重大突破！中國「赤霄光劍」來了 性能指標國際領先

《價值型投資 最新產業研究報告》被動元件龍頭 國巨全新AI商機

【產業趨勢】台灣IC設計成長性高，但產業競爭激烈！這四家業者爭霸：誰能笑到最後？