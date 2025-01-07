第13家！金管會核准渣打銀辦理財管2.0 搶攻億級富豪商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 17:09

‌



金管會今 (7) 日宣布，同意渣打銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，成為第 13 家取得執照的銀行，銀行局副局長林志吉表示，開辦日期要看銀行準備狀況，一般來說，準備期大約 3-6 個月，預估有可能在上半年開辦。

金管會 2020 年 8 月 7 日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，先前已於 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 5 月 18 日分批核准 3 家及 4 家銀行開辦本項業務。

‌



另自 2021 年 9 月起，符合資格標準的銀行亦得依其業務規畫及業務需求情形，準備妥適後個別向金管會申請，加計本案，迄今金管會已核准 13 家銀行。

林志吉說明，本次同意渣打銀行辦理本項業務，主要是考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。

林志吉進一步指出，渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理之經驗引進我國。

渣打銀行獲准開辦財管 2.0 後，是否還有其他銀行送件申請？林志吉透露，目前有一家民營銀行提出申請辦理高資產客戶適用的金融商品及服務。

13 家獲准開辦財管 2.0 的銀行包括中信銀行、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行、滙豐 (台灣) 銀行及此次的渣打銀行。

金管會表示，2025 年 1 月 6 日已預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」部分條文修正草案，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬。金管會鼓勵具備財富管理專業及能力之銀行，於本會公布相關法規後，積極向本會提出高資產業務之申請，參與高資產客戶財富管理市場，提供更多元化商品及服務，以持續推動整體產業發展。