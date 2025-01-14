【量大強漲股整理】台股反彈Q1行情如何掌握選股，主流股報你知?

鉅亨研報 2025-01-14 17:13

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連 5 賣」賣超 129.95 億元；投信「連 2 買」，今日買超 47.95 億元；自營商（自行買賣），「連 4 賣」賣超 3.78 億元，合計三大法人賣超 85.78 億元。

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美國股市周一漲跌互見，公債殖利率仍維持在高位，美國公債殖利率小幅上升，10 年期公債殖利率觸及 4.805%，為 14 個月高點，道瓊指數受聯合健康集團上漲帶動而走高 358 點，美國政府宣布將進一步限制人工智慧晶片和技術的出口，(NVDA-US)輝達與 (MU-US) 美光，下跌，能源類股上漲，是標普 11 大主要板塊中漲幅最大的板塊，指標股台積電 ADR 跌 3.3%，輝達跌 1.9%，特斯拉漲 2.1%，投資人靜待周三公布的消費者價格指數 (CPI) 數據和 Fed 的經濟活動褐皮書；台股昨日大跌，雖然外資砍殺 555 億，八大官股單日就買超 122 億護盤， 台股方面，今日跌深反彈，指數開高百點後持續走高，站回半年線關卡之上，終場上漲 309.19 點，收在 22797.52 點，漲幅 1.37%，成交量來 2732.06 億元，今日收量縮紅 K 棒，台股也在近三日回檔後出現反彈，融資截止昨日為止，上市已經大減肥三天合計 145.94 億元，且昨日上市 + 上櫃，減肥幅度達 75+33 億元，超過百億元之多，顯示籌碼清洗相對安定，目前上市櫃公司公布的 12 月營收繳出亮眼成績單，上市公司 113 年 12 月營收年增 25％、全年年增 13％，也有不錯表現下，指數將有機會回歸到上升趨勢上，選股重於選市，未來持續關注美國 CPI 與 PPI、台積電法說、輝達台灣尾牙、、美國銀行股財報，包含摩根大通、高盛與花旗等金融機構將今年美股首個財報季。

美股周四休市，以哀悼美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 的逝世，另一方面，現任美國總統拜登卸任前，最快於 10 日宣布拉高對中國 AI 及先進晶片的出口限制，從現行的 7 奈米製程延伸至 16 奈米，顯示美國對中國科技封鎖的進一步升級，隨著新任總統川普上任的倒數計時，市場對未來政策的走向仍存不確定性；台股加權指數開高震盪收低，終場下跌 69.27 點，收在 23011.86 點，成交量縮至 3321.67 億，台股自本波 CES 展登場後，日線出現連四黑走勢，雖然如此，不過未出現暴量現象，主要在於台股即將迎來長假，22 日開始封關，距離股市休市日僅剩七個交易日，節前難免有賣壓，近期股市表現偏弱，外資提前撤出資金，造成賣超加劇，就基本面觀察，最新公布的去年 12 月出口金額達 435.9 億美元，連續 14 個月增長，創歷年單月次高，年增 9.2%，表現優於市場預期，顯示目前台股基本面無虞，視為漲多而做修正，儘管市場對美國 2025 年降息預期降溫，預測僅降息 2 碼，但中國大規模刺激政策將穩住短期需求，有助於台灣產業持續成長，內外資預估 2025 至 2026 年，台股企業獲利年增率有望達到雙位數，提供中長期的上漲動能，持續關注未來即將登場的 MWC 展，題材性上有科技新產品發表，包括新繪圖晶片以及 AI PC，另外許多低基期子族群、產業景氣谷底、董監大股東逐步回補持股，緊接著中國刺激經濟政策持續出台，預期對消費刺激大於原物料，短期仍是信心與題材面止跌，元月主流股不外乎，我領先預告的兩大題材一、AI 相關的供應鏈受惠、BBU、光通訊、機器人、無人機、光學、GB200 供應鏈、另外第二就是高股息殖利率股，將成為資金流向的焦點，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，開高走高，終場上漲 + 1.40%，收在 1090 元，法說會即將於 1/16 登場，國內外機構投資人全神貫注，Q1 推估財測外，包含：關稅潛在變數衝擊、AI 需求強勁程度、海外擴產進度、2025 資本支出計畫、尖端 2 奈米製程需求展望等議題，都是本次法說會的焦點所在；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.75%，收在 174.5 元，鴻海搭上輝達 GB200 伺服器出貨熱潮，2024 年 12 月營收達新台幣 6548.2 億元，年增超過 40%，為歷史新高，全年營收更突破 6.85 兆元，年增 11.37%。展望 2025 年，鴻海全年營收有望突破 7 兆元大關，但董事長劉揚偉也強調，挑戰才剛剛開始；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.72%，收在 1400 元，聯發科正式宣布進軍 AI PC 市場，與輝達合作推出新一代 AI 運算晶片，此舉標誌著聯發科在 AI 領域的技術布局進一步深化，根據供應鏈消息，聯發科最快將於 2025 年下半年推出 AI PC CPU 平台，雖然初期產品未聚焦於消費性市場，但其戰略意圖已引發市場高度關注。

強勢族群個股，莫過於佳螢在股市期皇后上面預告的，元月主流股持續點火向上，機器人股，強勢向上表態。

經濟日報點名預告的自動化設備股 & 機器人股，(3379-TW) 彬台，亮燈漲停! 再創波段新高! 來到 43.85 元大關! 39.15=>43.85 整整大漲 + 12% 以上!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師