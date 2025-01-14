凌華攜手銳能打造電動車社區充電能源管理系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-14 19:38

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工業電腦廠凌華 (6166-TW) 宣布，與銳能智慧科技攜手合作，推動電動車社區充電 EMS 能源管理系統 (Energy Management System, EMS)，今已於台北市璞園至仁愛社區完成建置和逾 70 座社區指定服務。

雙方合作由銳能提供社區充電一站式服務，EMS 架構整合凌華邊緣運算解決方案，並將社區端 EMS 串連至中樞 AWS 雲端服務，以預備未來市場變動的更新需求。

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銳能 EMS 採用凌華科技 MXE-230 系列邊緣運算平台，專為社區充電需求打造，該平台搭載 Intel N97 處理器，支持多達千戶充電樁總控，並能因應地下室空間限制與高溫環境，確保穩定運行，為社區充電 EMS 提供可靠服務。

凌華表示，隨著充電法案不斷演進，各類協定交叉應用需求增加，亦伴隨依賴獨家供應商等商業壁壘挑戰，為此，銳能將與凌華科技將進一步合作 EMU Gateway 系列，以提升「不綁樁」的核心價值。