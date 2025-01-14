美國可能面臨破產危機？達里歐再提警告並呼籲採取行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-14 17:00

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橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 周一 (13 日) 警告，由於政府債務問題日益嚴重，美國可能面臨「破產」風險。他指出，美國目前每分鐘需支付高達 200 萬美元的利息，這是一個前所未有的數字。

達里歐警告，美國國債已超過 36 兆美元，2024 財年的利息支付超過 8920 億美元。國際貨幣基金 (IMF) 預測，到 2034 年，美國每年的利息支出將達到 1.7 兆美元，未來十年的累計利息成本將接近 12.9 兆美元。

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美國目前占全球債務總額的 34.6%，總計 102 兆美元。

達里歐在社群平台 X 上發文表示擔憂，並宣布將出版一本新書，名為《國家如何破產：駕馭大債務周期的原則》，探討國家如何面臨金融崩潰。他認為，「巨大的債務危機是不可避免的」，因為貸款與償還債務所需的收入之間很少能完美匹配。

他指出，儘管歷史上發生過多次債務危機，但大多數政策制定者和投資者仍然認為他們目前的情況和貨幣體系不會改變。

達里歐並非唯一對此感到擔憂的金融專家。摩根大通的 Jack Manley 也指出，旨在抑制通貨膨脹的高利率，實際上可能反而導致經濟持續強勁，進而加劇通膨壓力。

不斷增加的債務也引發了人們對美元作為全球主要儲備貨幣地位的擔憂。IMF 警告，如果美國不進行重大的財政調整，包括削減支出和增加稅收，美國的債務負擔可能會嚴重影響政府預算和經濟增長。

達里歐建議，美國應採取通縮措施 (債務重組) 和通膨方法 (創造貨幣) 之間的平衡。他強調，應逐步減少債務，而不是試圖在短期內大幅削減。