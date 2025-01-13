年前最後一波！華銀美元優利定存最高4.35% 只到1/24
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 18:39
華南銀行為迎接金蛇農曆新年到來讓客戶樂享美利，自即日起至 114 年 1 月 24 日止，限時推出【小龍獻瑞美元優利定存專案】，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作美元專案定存，起存額 10 萬美元 (含) 以上，無金額上限或帳戶類型限制，更不需搭配其他商品，即享 1 個月期年利率 4.25% 或 3 個月期年利率 4.35% 之優惠利率。
此外，為使金融服務無遠弗屆，讓客戶體驗數位通路辦理定存業務之便捷性，華南銀行持續推出「e 鍵享利」外幣優惠定存專案，凡透過華南銀行 + APP 或網路銀行承作，提供美元及澳幣兩種幣別、兩種存期，供客戶依據個別理財需求自由規劃。
在美元定期存款方面，單筆承作定存 3 千美元 (含) 以上未滿 3 萬美元，享 3 個月期年利率 3.80% 或 6 個月期年利率 3.70% 優惠利率，另單筆承作定存 3 萬美元 (含) 以上，享 3 個月期年利率 3.90% 或 6 個月期年利率 3.80% 優惠利率，優惠期間至 114 年 2 月 8 日止；另在澳幣定期存款方面，以新臺幣結購澳幣承作單筆定存 3 千元 (含) 以上，享 3 個月期年利率 3.60% 或 6 個月期年利率 3.45% 優惠利率，優惠期間至 114 年 3 月 31 日止。另以新台幣換匯承作外幣定存者，再享美元牌告賣出匯率 3.0 分或澳幣牌告賣出匯率 2.0 分減碼優惠。
華南銀行特別提醒客戶，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限 7 天、14 天不等。另外，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應當妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益，更多專案內容與注意事項，可參閱華南銀行官網熱門活動查詢或逕洽各營業單位。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 趁降息前搶一波！臺企銀推美澳雙幣優利定存 最高美元4.5%、澳幣3.88%
- 發財水去哪領？兆豐限量68888瓶吸飽金庫財氣、渣打加碼推美元最高5%定存
- 財神廟助攻！一銀發財米及發財錢母限量送 「第e數速貸」1天到帳最低2.3%
- ATFX 2025年第一季《交易雜誌》：迎接充滿挑戰與機會的新年
上一篇
下一篇