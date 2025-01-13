年前最後一波！華銀美元優利定存最高4.35% 只到1/24

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 18:39

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華南銀行為迎接金蛇農曆新年到來讓客戶樂享美利，自即日起至 114 年 1 月 24 日止，限時推出【小龍獻瑞美元優利定存專案】，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作美元專案定存，起存額 10 萬美元 (含) 以上，無金額上限或帳戶類型限制，更不需搭配其他商品，即享 1 個月期年利率 4.25% 或 3 個月期年利率 4.35% 之優惠利率。

此外，為使金融服務無遠弗屆，讓客戶體驗數位通路辦理定存業務之便捷性，華南銀行持續推出「e 鍵享利」外幣優惠定存專案，凡透過華南銀行 + APP 或網路銀行承作，提供美元及澳幣兩種幣別、兩種存期，供客戶依據個別理財需求自由規劃。

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在美元定期存款方面，單筆承作定存 3 千美元 (含) 以上未滿 3 萬美元，享 3 個月期年利率 3.80% 或 6 個月期年利率 3.70% 優惠利率，另單筆承作定存 3 萬美元 (含) 以上，享 3 個月期年利率 3.90% 或 6 個月期年利率 3.80% 優惠利率，優惠期間至 114 年 2 月 8 日止；另在澳幣定期存款方面，以新臺幣結購澳幣承作單筆定存 3 千元 (含) 以上，享 3 個月期年利率 3.60% 或 6 個月期年利率 3.45% 優惠利率，優惠期間至 114 年 3 月 31 日止。另以新台幣換匯承作外幣定存者，再享美元牌告賣出匯率 3.0 分或澳幣牌告賣出匯率 2.0 分減碼優惠。