鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.13元，預估目標價為31元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.13元，其中最高估值0.55元，最低估值-0.3元，預估目標價為31元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.55(1.26)
|1.95
|2.14
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.01
|0.36
|平均值
|0.15(0.25)
|0.58
|1.26
|中位數
|0.13(0.13)
|0.32
|1.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360,558,000
|377,122,000
|375,043,000
|最低值
|336,719,000
|324,098,000
|331,049,000
|平均值
|347,610,790
|346,611,530
|346,234,290
|中位數
|348,672,000
|345,973,000
|342,946,170
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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