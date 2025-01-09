巨大董事長劉湧昌將接任磐石會會長3/15交接

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 17:07

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會員總市值超過 2 兆元的台灣中部上、市櫃企業負責人組成的「磐石會」，第 28 屆會長將由巨大 (9921-TW) 董事長劉湧昌接任，磐石會現任會長爲聚隆纖維 (1466-TW) 董事長周文東。

磐石會這項重大會務交接程序，預計 3 月 15 日在台中林酒店舉行。劉湧昌爲現任磐石會副會長。

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「磐石會」凝聚 126 家上市、上櫃公司董事長及 CEO，會員總市值超過 2 兆元，是中台灣經濟引擎重要推手。