鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至143元，幅度約3.38%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對京元電子(2449-TW)提出目標價估值：中位數由148元下修至143元，調降幅度3.38%。其中最高估值192元，最低估值122元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予京元電子(2449-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
京元電子(2449-TW)今(13日)收盤價為112元。近5日股價下跌3.86%，相關半導體業近5日下跌4.55%，集中市場加權指數下跌4.5%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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