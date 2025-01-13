【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，後市如何解讀，主流股呼之欲出?

鉅亨研報 2025-01-13 18:07

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 555.97 億元，投信買超 26.64 億元，自營商賣超 169.52 億元，三大法人合計賣超 698.85 億元 ，其中，外資、自營商連賣四日， 投信則由賣轉買

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美股上周五大幅下挫，主因美國 12 月新增非農就業數據強勁，新增就業人數突破 25 萬人，創下自 3 月以來最高水準，失業率降至 4.1%，儘管經濟數據亮眼，但也導致市場對聯準會今年降息的期待降溫，並推升公債殖利率，使美股與美債同步下跌，道瓊指數下跌 696 點，那斯達克與費城半導體指數分別重挫 1.6% 與 2.4%，金融市場目前預期 Fed 今年僅會降息 1 碼（0.25 個百分點），受此影響，美國 30 年期公債殖利率一度突破 5%，10 年期公債殖利率收在 4.772%，本周三即將公布的 12 月消費者物價指數（CPI）年增率預估為 2.9%，這將是連續三個月呈現升溫態勢，此外，財報季即將登場，周三多家大型銀行將率先公布財報，市場將關注財報表現是否符合預期。在美股重挫影響下，加權指數今日開高震盪走低，終場下跌 523.53 點，收在 22488.33 點，成交量增加至 4421.85 億；台股目前處於橫向整理格局，短期受美股與春節長假前的賣壓調節影響，指數難以大幅走高，基本面觀察上市公司 113 年 12 月營收年增 25％、全年年增 13％，上市櫃公司去年營收逾 44 兆、年增 13%，創新高，台股基本面無虞，未來隨著台積電法說會可能釋出利多消息，以及農曆年後市場逐步恢復下，將是個股表現，選股重於選市，本周聚焦 1/15(三) 美國 CPI、1/16(四) 台積電法說、1/17(五)(NVDA-US) 輝達，台灣尾牙、1/15(三) 美國 CPI 與 PPI、美國銀行股財報。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.27%，收在 1075 元，台積電去年 12 月營收創下歷史次高，月增 0.8%、年增 57.8%，去年第四季營收也刷新單季紀錄，台積電本周的法說會備受市場期待，尤其是對 AI 需求的展望與 2 奈米量產進度，可能釋出正向訊息，有助於穩定市場信心；(2317-TW) 鴻海，下跌 5.51%，收在 171.5 元，據美國科技網站《Rest of World》10 日報導，知情人士透露，iPhone 代工大廠富士康近期已停止向印度的 iPhone 工廠派遣中國工人，改由台灣工人接替，且已進駐印度的中國工人也被召回，此外，運往印度的 iPhone 專用生產設備在中國境內被扣留，可能對富士康在印度的營運造成影響；(2454-TW) 聯發科，下跌 5.12%，收在 1390 元，台灣 IC 設計龍頭聯發科公告 2024 年 12 月合併營收達 416.83 億元，月減 7.9%，年減 4.6%，累計 2024 年第 4 季合併營收達 1,380.43 億元，季增 4.7%，年增 6.55%，表現優於財測預期。2024 年全年合併營收達 5,305.86 億元，創下歷史次高紀錄，且為公司第二次突破 5,000 億元大關，展現穩健成長動能。

經濟日報冠軍股再度點火向上，領先預告的 BBU 及自動化機器人股點火!!

(3379-TW) 彬台，盤中大漲逾 +9% 以上! 再創波段新高! 來到 49.25 元大關；食品、飲料及生物科技【自動化生產設備】的公司，11 月份營收達到 1.54 億元，年增 35.44%，2024 年 12 月營收 2.8 億，月增 82.97%，年增 127.4%，累計 2024 年累計營收：10.85 億元，年增 80.5%，法人有所著墨，爆發力可期

強勢股集中在 BBU，(6558-TW) 興能高，盤中來到 50 元大關，再創波段新高!

來到 51.5 元，最新公布 12 月營收 1.05 億元，月增 18.20%，年增 21.28%，並在 2024 年前三季實現 EPS 由虧轉盈，受惠於 AR 眼鏡與 BBU 雙題材加持，股價表現強勁，為市場焦點之一；佳螢也早就在經濟日報領先預告

台股震盪回檔

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師