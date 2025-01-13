百和自結去年淨利年增1.44倍 EPS達4.76元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 16:05

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鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 今 (13) 日公布最新自結獲利，2024 年 12 月稅後純益 6883 萬元，月減 23.91%，年增 68.8 倍，單月每股股純益 0.23 元；2024 年全年稅後純益爲 14.19 億元，年增 1.44 倍，每股純益 4.76 元。

百和在 2024 年第四季合併營收 38.65 億元，季減 10.5%、年增 22.4%，自 結單季稅後純益爲 2.82 億元，季減 38.36%，年增 1.37 倍，單季每股純益爲 0.94 元。

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百和因應產業景氣回升，也持續擴充產能，印尼廠 2024 年已完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，百和印尼廠獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在今年。

展望未來，百和在國際品牌客戶庫存調整告一段落，加上新品牌訂單挹注，新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人估，百和今年營收將維持成長腳步，獲利則有機會再走高。