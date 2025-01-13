兩樣情！台股ETF受益人周減2.9萬 海外ETF周增1.2萬人聚焦美國
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 17:39
根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人數達 210.8 萬人，周增 9149 人，再創歷史新高；台股 ETF 受益人數則出現下滑，周減 2.9 萬人，其中高股息 ETF 周減 15766 人；市場預期川普就任美國總統後，有利美股走勢，投資人積極押寶海外 ETF，上周受益人數達 149 萬人，周增 1.2 萬人。
市場法人指出，除了有新海外 ETF 商品掛牌上市因素外，投資人仍以鎖定美國費半、那斯達克、標普 500 指數為追蹤標的之海外 ETF，資金積極湧入，此外，包含金融政策受惠題材的主題型 ETF 也持續受到資金追捧。
值得一提的是，受益人數增幅較多的海外 ETF，多以美國為主要市場，顯示強調川普「美國優先」，以及美國經濟表現強韌，吸引投資人蜂擁而至。
中國信託投信表示，去年台股 ETF 受益人數大幅成長近 7 成，但今年初以來受大盤震盪影響，不僅股價波動放大，每周受益人數也增減互見。上周台股 ETF 受益人數減少 2.9 萬人，其中高股息 ETF 受益人數減少逾 1.5 萬人。
觀察受益人數消長，仍可發現資金持續從月配型商品流向季配型，而包含大盤市值型 ETF，也是投資人持續買進的標的。
中國信託投信基金經理人張圭慧表示，近期台股受美股表現不振拖累，但美國經濟表現強韌，且大型科技業並未下修今年營運展望，雖需留意貿易戰與地緣政治風險，但科技股仍會是帶領股市向上的引擎。預估台股 2025 年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，因此半導體 ETF 與以科技為主要成分股的高股息 ETF 仍可望受惠。
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