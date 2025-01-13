兩樣情！台股ETF受益人周減2.9萬 海外ETF周增1.2萬人聚焦美國

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 17:39

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根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人數達 210.8 萬人，周增 9149 人，再創歷史新高；台股 ETF 受益人數則出現下滑，周減 2.9 萬人，其中高股息 ETF 周減 15766 人；市場預期川普就任美國總統後，有利美股走勢，投資人積極押寶海外 ETF，上周受益人數達 149 萬人，周增 1.2 萬人。

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值得一提的是，受益人數增幅較多的海外 ETF，多以美國為主要市場，顯示強調川普「美國優先」，以及美國經濟表現強韌，吸引投資人蜂擁而至。

中國信託投信表示，去年台股 ETF 受益人數大幅成長近 7 成，但今年初以來受大盤震盪影響，不僅股價波動放大，每周受益人數也增減互見。上周台股 ETF 受益人數減少 2.9 萬人，其中高股息 ETF 受益人數減少逾 1.5 萬人。

觀察受益人數消長，仍可發現資金持續從月配型商品流向季配型，而包含大盤市值型 ETF，也是投資人持續買進的標的。