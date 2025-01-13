105萬股民驚喜加薪！00919配息發放 平均每位入帳8909元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 10:36

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群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 今 (13) 日進行第 7 次配息發放，許多受益人醒來戶頭多了配息收入，可謂一早被錢香醒。據了解，00919 以除息前 105 萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到 8909 元，等於平均每個月有 2970 元配息收入，而 00919 上次配息每位受益人平均每月是 2758 元息收，本次增加 212 元，成長幅度是 7.67%，也讓 00919 的受益人有種意外加薪的驚喜。

ETF 理財達人表示，00919 的最新受益人數是去年不含新成立 ETF 中增加最多的 ETF，總受益人數突破百萬大關，成為第三檔百萬國民 ETF，整體而言，00919 的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同 00919 可以滿足打造被動現金流的需求。

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財富管理業者表示，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。