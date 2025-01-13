美債殖利率逼近5%！投等債ETF穩穩領息 00725B配最甜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 17:02

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美國 10 年公債殖利率上漲逼近 5% 大關，債券價格下跌，投資人越跌越買，受益人數已突破 200 萬大關，近期又以投等級債券 ETF 最受青睞。市場法人表示，聯準會最新利率點陣圖顯示今年僅降 2 碼，讓不少想賺資本利得的股民大失所望，但對於穩穩領息策略的投等債 ETF 反而有利，包括 00937B、00725B 皆擠進受益人週增加前十名排行榜。

市場法人表示，本週有多檔投等債 ETF 皆將在本週五 (1/17) 進行除息，若以最受歡迎的 00937B、00725B 進行比較，00937B 採月配息．將配息 0.082 元，年化配息率 6.27%；00725B 則為季配息，將配發 0.662 元、年化配息率 7.06%，榮登 1 月投等債 ETF 配息王，提醒最後買進日落在 1/16。

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綜觀投等債 ETF 吸引資金進場的原因，市場法人指出，美國總統川普將於 1/20 重返白宮，政策不確定性預期引發股市震盪，而在聯準會降息幅度減緩之下，投等債 ETF 因高股息及低違約風險等特點，加分態勢明顯。目前 10 年期公債殖利率來到 4.77%，為撿便宜的好時機，故吸引資金湧入投等債 ETF。