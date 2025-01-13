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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.31%，報86.43元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:12


截至台北時間13日14:12，美元/印度盧比上漲0.265點漲幅達0.31%，暫報86.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.58%
  • 近 1 週：+0.47%
  • 近 3 月：+2.45%
  • 近 6 月：+3.18%
  • 今年以來：+0.61%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.40，本日上漲0.01%
  • 美元/台幣相關性0.30，本日上漲0.5%
  • 美元/挪威克朗相關性0.27，本日上漲0.18%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

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