外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.52%，報34.79元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:20
截至台北時間13日14:20，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.52%，暫報34.79點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.15%
- 近 1 週：+0.49%
- 近 3 月：+4.44%
- 近 6 月：-4.21%
- 今年以來：+0.93%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.1%
- 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.13%
- 美元/挪威克朗相關性0.66，本日上漲0.15%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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