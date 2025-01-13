鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至48元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由46元上修至48元，調升幅度4.35%。其中最高估值53.4元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立8位、保守悲觀1位。
台塑(1301-TW)今(13日)收盤價為32.35元。近5日股價下跌8.84%，相關塑膠工業近5日下跌5.45%，集中市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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