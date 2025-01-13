鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為128.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.03元上修至7.09元，其中最高估值7.36元，最低估值6.85元，預估目標價為128.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.36(7.2)
|7.6
|8.5
|最低值
|6.85(6.85)
|7.2
|8.13
|平均值
|7.08(7.04)
|7.41
|8.26
|中位數
|7.09(7.03)
|7.38
|8.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25,724,000
|27,450,000
|28,919,000
|最低值
|25,310,000
|26,866,000
|28,385,000
|平均值
|25,521,330
|27,219,500
|28,714,000
|中位數
|25,580,000
|27,249,500
|28,838,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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