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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.09元，預估目標價為128.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.03元上修至7.09元，其中最高估值7.36元，最低估值6.85元，預估目標價為128.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.36(7.2)7.68.5
最低值6.85(6.85)7.28.13
平均值7.08(7.04)7.418.26
中位數7.09(7.03)7.388.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值25,724,00027,450,00028,919,000
最低值25,310,00026,866,00028,385,000
平均值25,521,33027,219,50028,714,000
中位數25,580,00027,249,50028,838,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.13.641.161.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,858,80621,282,60618,380,29517,322,986

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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