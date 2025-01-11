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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.38元，預估目標價為46元

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.22元下修至-0.38元，其中最高估值-0.13元，最低估值-0.57元，預估目標價為46元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.13(1.03)1.351.69
最低值-0.57(-0.55)0.370.68
平均值-0.36(-0.18)0.71.23
中位數-0.38(-0.22)0.61.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值209,112,910214,159,000219,094,020
最低值188,344,000193,280,000195,842,000
平均值199,657,100203,439,040204,202,130
中位數200,454,000203,102,000203,620,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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