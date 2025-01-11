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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(B)(BRK.B-US)EPS預估上修至19.99元，預估目標價為500.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 02:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(B)(BRK.B-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.68元上修至19.99元，其中最高估值20.07元，最低估值19.45元，預估目標價為500.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值20.07(20.07)20.3321.82
最低值19.45(19.45)2020.48
平均值19.84(19.74)20.1521.13
中位數19.99(19.68)20.1321.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值4,207.51億3,986.55億4,143.03億
最低值3,230.74億3,388.41億3,541.43億
平均值3,720.29億3,758.86億3,922.42億
中位數3,722.62億3,901.62億4,082.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS17.7839.64-10.3644.27
營業收入2,455.10億2,760.94億3,020.89億3,644.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(B)(BRK.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRK.B

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