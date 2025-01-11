search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至17元，幅度約10.53%

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由19元下修至17元，調降幅度10.53%。其中最高估值25元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。

愛伊斯今(11日)收盤價為12.125元。近5日股價下跌10.53%，標普指數上漲0.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AES市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
愛伊斯12.19-1.69%

延伸閱讀


Empty