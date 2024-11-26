94歲巴菲特轉讓鉅額股份 慈善捐贈11億美元以上

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 10:29

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波克夏 · 海瑟威 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 周一 (25 日) 發布聲明，華倫 ‧ 巴菲特將其持有的 1600 股 A 類股份轉換為 240 萬股 B 類股份，且將捐贈給四家家族基金會。

根據當天收盤價，波克夏公司 B 類股份的價格約為 477.42 美元，此次捐贈的總金額約為 11.46 億美元。巴菲特的這項舉措標誌著他在財富傳承和慈善事業上的進一步承諾。

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捐贈細節

根據波克夏公司的聲明，巴菲特將把 150 萬股 B 類股份贈與以亡妻命名的蘇珊湯普森巴菲特基金會，其餘各 30 萬股 B 類股，則分別捐給膝下三名子女分屬的三個基金會：舍伍德基金會（Sherwood Foundation）、霍華德 ·G· 巴菲特基金本會（Howard G. Buffett Foundation）及諾沃基金會（NoVo Foundation）。

這項決定使得巴菲特在捐贈後，其持有的波克夏公司 A 類股份減少至 206,363 股，約仍有 37.6% 股權。

巴菲特在聲明中提到，早在 2004 年，他與已故妻子蘇珊共同擁有 508998 股 A 類股票。他表示，自己在過世後，子女將全權負責逐步分配他持有的所有波克夏公司股份，這些股份目前佔其財富的 99.5%。

遺產安排

高齡 94 歲的巴菲特今年 6 月接受《華爾街日報》專訪時，罕見地透露了最新的遺產安排。他指出，自己已多次修改遺囑，以適應孩子們的成熟變化。根據目前的計畫，巴菲特去世後所有剩餘的財富將捐贈給一個新設立的慈善信託基金，該基金將由他的女兒蘇珊愛麗絲和兩個兒子霍華德、彼得共同監督和管理。他們必須一致決定基金會的資金使用，這無疑是對他們團隊合作和決策能力的重大考驗。

CNBC 報導，巴菲特周一在信中寫道，「確保每個孩子都了解你的決定邏輯，以及他們在你去世後將面臨的責任，無論你的財富是微薄的還是驚人的。」

根據彭博億萬富豪指數，巴菲特身價為 1502 億美元，為全球第七大富豪。

美股反應

在個股方面，大型科技股多數上漲，亞馬遜漲超 2%，Google、蘋果、臉書漲逾 1%。然而，特斯拉因加州擬推電動車購車補貼政策而跌近 4%。晶片股方面，格芯漲超 5%，微芯科技漲逾 4%，安森美半導體漲超 3%。銀行股也表現良好，花旗、美國銀行、富國銀行漲幅均超過 1%。

結語