〈熱門股〉復盛應用展望佳獲法人相挺 周漲5.35%創收盤新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-11 10:40

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復盛應用 (6670-TW) 在 2024 年第四季業績表現優，預估業績在本季仍將有旺季的表現，且持股 65.3% 的子公司民盛 (7811-TW) 完成興櫃登錄交易，向 IPO 之路挺進，復盛應用本周股價獲法人相挺，收在 334..5 元。創收盤新天價，周漲 5.35%。

復盛應用 2024 年第四季營收 87.73 億元，年增 25.11%，也爲單歷史次高，累計 2024 全年營收 283.1 億元，年增 16.1%，也爲歷史次高表現。目前復盛營運擁有高爾夫產品、民盛的運動護具、靴類產品及航太車用部件的支撐營運動能走強；高爾夫部分，確定也將有新客戶的加入，有助推升 2025 年營運持續向上。

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復盛應用本周股價沿 5 日線向上攻堅，本周獲三大法人連續買超 1112 張，盤中以 341.5 元創新天價，股價 334.5 元，爲收盤新高價，本土法人最新對復盛的評等爲買進，目標價在 398 元，而復盛應用技術線型呈現多頭排列，並以 5 日線 330.6 元爲短線支撐。