越跌越買！6檔台股ETF受益人創高 00919今年來激增61萬人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 11:08

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台股 ETF 今年成為市場焦點，66 檔受益人總計增加 418.7 萬人，前十大台股 ETF 中，受益人數同步創新高的共有 6 檔，其中以群益台灣精選高息 (00919-TW) 今年來增加 61.5 萬人最多，其他 5 檔分別為 00878、006208、0056、00713、0050。

整體來看，包括 00878、00919、0056 有穩定配息的台股高息 ETF 還是相對持續受到投資人喜愛。

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大盤上周大跌 2.22%，但台股 ETF 投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，使得台股 ETF 受益人數再度創高，根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 37521 人，總人數續創高，來到 1025 萬 8502 人。

市場法人表示，上週 00919 第 7 次除息 0.72 元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息，不過從受益人數、交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

00919 除息後價格下降 0.72 元、約 3%，00919 是季配息，也就是一年有 4 次便宜 3% 的買進時機，00919 自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。