鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy CorporationEXE-US的目標價調升至109元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至109元，調升幅度3.81%。其中最高估值128元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Expand Energy Corporation評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Expand Energy Corporation今(10日)收盤價為97.13元。近5日股價下跌3.81%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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