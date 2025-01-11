鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASIPBR.A-US的目標價調降至16.5元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)提出目標價估值：中位數由17.03元下修至16.5元，調降幅度3.08%。其中最高估值19元，最低估值14.9元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予PETROLEO BRASI評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
PETROLEO BRASI今(11日)收盤價為12.16元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲0.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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