鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為38.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.91元，其中最高估值3.33元，最低估值0元，預估目標價為38.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.33(3.33)
|4.54
|5.38
|最低值
|0
|0
|0
|平均值
|2.42(2.51)
|3.09
|3.59
|中位數
|2.91(3.04)
|3.61
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|132.50億
|148.64億
|158.10億
|最低值
|126.62億
|135.61億
|143.51億
|平均值
|130.46億
|141.84億
|150.69億
|中位數
|131.12億
|142.66億
|154.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|營業收入
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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