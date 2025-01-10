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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為38.75元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.91元，其中最高估值3.33元，最低估值0元，預估目標價為38.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.33(3.33)4.545.38
最低值000
平均值2.42(2.51)3.093.59
中位數2.91(3.04)3.614.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值132.50億148.64億158.10億
最低值126.62億135.61億143.51億
平均值130.46億141.84億150.69億
中位數131.12億142.66億154.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-829.93-848.4927.801.92
營業收入39.24億48.84億93.63億116.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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