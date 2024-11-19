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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為103.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 04:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.26元，其中最高估值2.17元，最低估值0.08元，預估目標價為103.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.17(2.17)8.078.718.67
最低值0.08(0.08)1.423.214.73
平均值1.1(1.1)4.616.676.7
中位數1.26(1.28)4.137.256.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.95億119.15億131.44億114.82億
最低值26.21億69.73億80.66億114.82億
平均值40.54億93.64億105.85億114.82億
中位數41.94億93.96億106.70億114.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-50.00-998.2653.6633.3616.92
營業收入85.47億46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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