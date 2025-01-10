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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.28%，報19.1625元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，美元/南非蘭特上漲0.243點漲幅達1.28%，暫報19.1625點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 1 週：+0.93%
  • 近 3 月：+7.36%
  • 近 6 月：+4.37%
  • 今年以來：+0.85%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.72，本日上漲0.7%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.44%
  • 美元/泰銖相關性0.66，本日上漲0.61%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.82%
  • 紐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.96%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.63%

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泰銖/美元0.028818-0.35%
澳元/美元0.6154-0.63%
紐元/美元0.5561-0.68%
歐元/美元1.025-0.47%

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