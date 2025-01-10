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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.62%，報1.0234元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，歐元/美元下跌0.0064點跌幅達0.62%，暫報1.0234點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.43%
  • 近 1 週：+0.32%
  • 近 3 月：-5.87%
  • 近 6 月：-4.76%
  • 今年以來：-0.55%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.77%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日下跌0.96%
  • 歐元/加幣相關性0.74，本日下跌0.39%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.43%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.69%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.65%

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歐元/美元1.0258-0.39%
英鎊/美元1.2239-0.55%
紐元/美元0.5563-0.64%
加幣/美元0.6937-0.14%

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