外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.62%，報1.0234元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，歐元/美元下跌0.0064點跌幅達0.62%，暫報1.0234點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.43%
- 近 1 週：+0.32%
- 近 3 月：-5.87%
- 近 6 月：-4.76%
- 今年以來：-0.55%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.43%
- 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.69%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.65%
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