外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.06%，報1472.92元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，美元/韓元上漲15.5點漲幅達1.06%，暫報1472.92點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.03%
- 近 1 週：-0.84%
- 近 3 月：+8.52%
- 近 6 月：+5.40%
- 今年以來：-1.31%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.06%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.42%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.62%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.89%，報192.89元
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.4751元
- 外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.8%，報1.2211元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.78%，報20.64元
上一篇
下一篇