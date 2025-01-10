外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.69%，報0.9182元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，美元/瑞郎上漲0.0063點漲幅達0.69%，暫報0.9182點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.79%
- 近 1 週：-0.03%
- 近 3 月：+5.96%
- 近 6 月：+1.59%
- 今年以來：+0.53%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.42%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.61%
- 美元/離岸人民幣相關性0.66，本日上漲0.06%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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