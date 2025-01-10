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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.69%，報0.9182元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，美元/瑞郎上漲0.0063點漲幅達0.69%，暫報0.9182點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.79%
  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 3 月：+5.96%
  • 近 6 月：+1.59%
  • 今年以來：+0.53%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.42%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.61%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.66，本日上漲0.06%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.64%
  • 歐元/加幣相關性-0.65，本日上漲0.41%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.8%

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美元/瑞郎0.91610.46%
人民幣/美元0.1363750.00%
歐元/美元1.0251-0.46%
加幣/美元0.6934-0.19%
英鎊/美元1.2232-0.61%

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