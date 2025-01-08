臺企銀連3年破百億！去年淨賺112億創新高 EPS 1.23元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 20:05
臺企銀 (2834-TW) 今（8）日公布 2024 年全年自結盈餘，去年 12 月單月損益為稅後淨利 6.73 億元、累計 2024 年全年稅後淨利 112.31 億元，續創歷史新高，連 3 年破百億，每股稅後盈餘 (EPS) 1.23 元，雖略低於前一年的 1.29 元，但按去年盈餘配發率逾 100% 來推算，今年股利配發水準亦值得期待。
臺企銀公布 12 月合併稅前盈餘 8.26 億元，稅後盈餘 6.73 億元。2024 年稅前盈餘 140.57 億元，稅後淨利 112.31 億元，每股稅後盈餘 1.23 元，合併每股淨值 14.36 元。
臺企銀 2023 年每股稅後盈餘 1.29 元，去年每股配發 1.15 元股票股利、0.2 元現金股利，但因除權息後股本擴大為 918 億元，2024 年臺企銀獲利再創新高，但 EPS 1.23 元略低於 2023 年水準。
臺企銀於 2024 年第三季法說會曾表示，股利可望回歸常態，2024 年將延續 2023 年作法，保留所需資金為原則，以發放股票股利為主，現金股息為輔，使臺企銀資本額逐步朝千億元規模挺進。
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