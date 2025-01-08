臺企銀連3年破百億！去年淨賺112億創新高 EPS 1.23元

臺企銀 (2834-TW) 今（8）日公布 2024 年全年自結盈餘，去年 12 月單月損益為稅後淨利 6.73 億元、累計 2024 年全年稅後淨利 112.31 億元，續創歷史新高，連 3 年破百億，每股稅後盈餘 (EPS) 1.23 元，雖略低於前一年的 1.29 元，但按去年盈餘配發率逾 100% 來推算，今年股利配發水準亦值得期待。