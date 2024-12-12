綠電動起來！預告2025年躉購費率為持平或調降2%-5% 年底前拍板上路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 20:10

‌



經濟部能源署今（12）日預告「2025 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，其中太陽光電除小型屋頂的費率持平，其餘級距均調降約 2% 至 5%；小水力發電並新增 1 至 100 瓩費率級距，預計 18 日召開躉購費率聽證會，最遲於年底拍板明年度躉購費率，讓新費率及時上路。

據預告內容，屋頂型光電費率為每度 3.6236 元至 5.7055 元；地面型光電費率為每度 3.5037 元至 3.5337 元；水面型光電為 3.9279 元至 3.8948 元，平均調降約 2% 至 5%。另針對躉購費率之各項獎勵及配套機制部分，則全數延續，持續提供多元設置誘因及加速推動再生能源設置。



經濟部說明草案重點如下：

一、太陽光電：躉購費率維持區分上下半年二期，屋頂型 1 瓩以上不及 10 瓩，第一期維持 113 年度第二期費率水準；其餘分類級距之費率予以調降；整體第一期 (上半年) 費率介於 3.5337 元 / 度~ 5.7055 元 / 度。



二、風力發電：維持 113 年度費率水準，其中，不及 30 瓩陸域風電，躉購費率每度 7.4110 元；30 瓩以上陸域風電，躉購費率每度 2.1286 元；離岸風電，躉購費率每度 4.5085 元。



三、生質能發電：維持 113 年度費率水準，其中，沼氣 (有厭氧消化設備)，躉購費率每度 7.0192 元；整合原農業廢棄物與農林植物之躉購分類為「固態生質燃料及國內農業剩餘資源」，躉購費率每度 5.1407 元；其他分類之躉購費率為每度 2.8066 元。



四、廢棄物發電：一般及一般事業廢棄物分類維持 113 年度費率水準，躉購費率每度 3.9482 元。



五、小水力發電：新增 1-100 瓩費率級距，躉購費率每度 4.9548 元，其餘級距躉購費率維持 113 年度水準，即 100 瓩以上不及 500 瓩、500 瓩以上不及 2,000 瓩、2,000 瓩以及不及 20,000 瓩，躉購費率分別為每度 4.8936 元、4.2285 元、2.8599 元。



六、地熱發電：維持 113 年度費率水準，其中，不及 2,000 瓩，躉購費率每度 5.9459 元、2,000 瓩以上，每度 5.1956 元。



七、海洋能發電：維持 113 年度費率水準，每度 7.3200 元。

‌



能源署也補充，過去光電業者都是以躉購費率將光電賣給台電，但現在有 3 成業者將光電以購售電合約（CPPA）賣給民間企業，價格平均都有達到每度 5 元以上，按照這樣趨勢，業者將較不受到躉購費率影響。

因應修法要求新建建築物強制設置屋頂光電面板，調降屋頂型光電的費率是否有影響？能源署回應，已有考量到民眾要設置屋頂光電，所以 1 瓩至 10 瓩的躉購費率維持 5.7055 元不變，10 瓩至 20 瓩僅調降 2.1%，且調幅低於其他光電級距。

生質能及廢棄物發電方面，每度躉購費率未調整，農業廢棄物從「廢棄物」項目改為「生質能」項目；地熱能躉購費率也是維持每度 3.5685 元至 7.3213 元，費率與去年一致。

小水力方面，能源署表示，小水力過去僅有 1 個級距，但是考量到小水力樣態多元性，為了要讓業者更有誘因跟更符合成本，不斷新增級距及費率，明年預計要再增加「1 瓩以上不及 100 瓩」，躉購費率預定為每度 4.9548 元。

海洋能躉購費率預計為每度 7.3200 元，屬於再生能源中較高躉購費率，預計明年也會有台灣首座海洋能電廠。但有業者反映僅一個級距可能無法滿足海浪發電、洋流發電等不同類型的海洋能電廠。